Czaputowicz zapowiada wsparcie dla Europy Wschodniej. "To nasz obowiązek"

Podczas zorganizowanej z okazji 10. rocznicy Partnerstwa Wschodniego konferencji minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przekonywał, że należy rozszerzyć tę inicjatywę. Podkreślał, że leży to w interesie całej wspólnoty.

Szef polskiego MSZ ocenił, że przez minione 10 lat osiągnięto maksimum, co można było uzyskać dzięki współpracy państw wchodzących w skład PW. Według Czaputowicza, należy zacieśnić wspomniane więzi. - Musimy zastanowić się nad tym w ramach Unii Europejskiej, żeby przekonać wszystkie kraje, że należy kontynuować program (Partnerstwa Wschodniego), a nawet podnieść go na wyższy poziom - Partnerstwa Wschodniego Plus - powiedział na konferencji w Batumi.