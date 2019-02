Czaputowicz mocno o premierze Izraela. "Skompromitował swój kraj"

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz odniósł się do kontrowersyjnych wypowiedzi premiera oraz ministra spraw zagranicznych Izraela. Czaputowicz domaga się sprostowania, zwłaszcza ze strony szefa izraelskiego MSZ Israela Katza.

Przypomnijmy, w niedzielę p.o. izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israel Katz powiedział , że "było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami". Dodał również, że "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Te słowa były fragmentem komentarza Katza do wypowiedzi premiera Benjamina Netanjahu, który z kolei stwierdził , że "Polacy w czasie Holocaustu współpracowali z nazistami w mordowaniu Żydów" i nie zna nikogo, kto zostałby kiedykolwiek pozwany za takie stwierdzenie".

- Kwestia wypowiedzi premiera Netanjahu została częściowo wyjaśniona. (...) Odwoływał się do funkcjonowania ustawy. Chociaż było to zgodne z literą prawa, nie powinien tego mówić. Netanjahu powinien raczej podkreślać, że Polacy i Żydzi wspólnie walczyli z Niemcami. Było to faux pas, cała ta wypowiedź była niepotrzebna - powiedział na antenie Polsat News.