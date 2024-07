"Czapa gorąca". Wiadomo, kiedy wróci upiorny skwar

Pogoda w kolejnych dniach

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie i wschodzie kraju burze, możliwy grad. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C na północnym zachodzie, około 22 st.C w centrum, do 24 st.C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 17 st.C do 19 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Podczas burz porywy do 70 km/h.