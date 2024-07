Wakacje takie jak zazwyczaj? "Taki mamy klimat"

"Tak po prostu u nas w Polsce jest". Jaka pogoda w lipcu i sierpniu?

- Wygląda na to, że zarówno lipiec, jak i sierpień będą bardzo ciepłe. Należy pamiętać, że lipiec i sierpień to generalnie najcieplejsze miesiące w Polsce. Taki mamy klimat i faktycznie będą się pojawiały upały w tym czasie. Zapewne także fale upałów, jak to miało miejsce tydzień temu - mówi synoptyczka IMGW.