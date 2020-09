"Czajka". Rafał Trzaskowski odpowiada działaczom PiS. "Nie warto kłócić się z głupcem"

"Czajka" spędza sen z powiek prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Działacze PiS uruchomili licznik pokazujący, ile litrów ścieków spłynęło do Wisły od momentu awarii. Trzaskowski zareagował w mediach społecznościowych.

"Czajka" to duży problem dla Rafała Trzaskowskiego, zwłaszcza że awaria kolektora przesyłającego ścieki wydarzyła się równo rok po wcześniejszej.

"Czajka". Rafał Trzaskowski odpowiada działaczom PiS

Ścieki, które powinny płynąć do oczyszczalni "Czajka" płyną więc do Wisły. Postanowili wykorzystać to działacze PiS, w tym Błażej Poboży - warszawski radny i sekretarz stanu w MSWiA. Z ich inicjatywy powstał licznik, który wskazuje, ile litrów ścieków wpłynęło do Wisły od momentu awarii.

Do akcji odniósł się Rafał Trzaskowski, który w mocnych słowach wypowiedział się na temat inicjatywy PiS w swoich mediach społecznościowych.

Czajka. Adam Bielan o Rafale Trzaskowskim: Niech zacznie robić to, za co mu płacą

"Czajka". Rafał Trzaskowski rezygnuje z odwetu

"Dostałem tysiąc pomysłów, w jaki sposób na to odpowiedzieć. Najmocniejszy z nich zakładał uruchomienie strony, na której pokazalibyśmy licznik ze ściekami, które lały się do Wisły w trakcie kadencji Lecha Kaczyńskiego. Nawet wyliczono mi, ile litrów ścieków wpłynęło do Wisły w tym czasie" - napisał Trzaskowski.

Jak dodał, "to kusząca propozycja", jednak nie zdecydował się na taki odwet ze swojej strony. Podkreślił za to skalę podziałów w Polsce oraz niechęci, jaką znaczna część wyborców żywi do polityków.

"Czajka". Rafał Trzaskowski: Nie warto kłócić się z głupcem

"Następnym razem kiedy będziemy pomstować na tych, którzy zostając w domu, głosują przeciw obecnej polityce, zastanówmy się, czy to nie czasem nasza wina. Przypomnimy sobie m.in. ostatnią akcję PiS-u i wtedy zrozumiemy, dlaczego 10 milionów Polek i Polaków ma dość obecnej polityki" - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

"Oni marzą o tym, żeby ściągnąć mnie do tego poziomu i wykończyć doświadczeniem, ale ja wiem, że nie warto kłócić się z głupcem, bo po jakimś czasie ktoś, kto się temu przygląda, czyli nasz wyborca, przestanie dostrzegać między nami różnice" - dodał prezydent Warszawy.

"Czajka". Rafał Trzaskowski zwraca się do opozycji

Polityk zwrócił się także do posłów opozycji. Jego zdaniem konieczna jest zmiana działań, która powinna być od teraz skupiona na wyborcach, którzy nie wzięli udziału w ostatnich wyborach prezydenckich.

"Chcą usłyszeć nową opowieść i nowy, świeży język. Właśnie tym m.in. ma się zająć Ruch Nowa Solidarność. Mamy na to trzy lata i wiem, że to wcale nie jest dużo czasu" - podkreślił Rafał Trzaskowski.

"Czajka". Rafał Trzaskowski o nowy ruchu: Polityka może być inna

Prezydent Warszawy zapewnił też, że nowa formacja nie będzie "ruchem Trzaskowskiego" a ruchem społecznym i obywatelskim. Jak zaznaczył, nowa formacja nie będzie wchodziła w świat bieżącej polityki.

"Nie chcemy brać udziału w politycznej wojnie na ścieki. Naszym celem jest raczej przygotowanie procesu, który porównać można do procesu ich ozonowania. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy skazani na wojnę" - napisał Rafał Trzaskowski i dodał, że przed ruchem dużo pracy w zachęceniu ludzi do wzięcia udziału w wyborach.

"Polska polityka może być inna. Gdybym w to nie wierzył, właśnie ogłaszałbym start strony z licznikiem ścieków Lecha Kaczyńskiego, a nie start nowego ruchu" - zakończył wpis Rafał Trzaskowski.