Cyfryzacja UE zabierze nam pracę? Eksperci wprost o celach Brukseli

- Te regulacje unijne mają na celu zabezpieczenie interesów pracowników. Wiemy, że ta zmiana technologiczna jest dynamiczna i jest nieunikniona. Ten rynek będzie się zmieniał. Wizja bezrobocia technologicznego raczej nas nie przeraża, ale o tym się dyskutuje. Wraz z cyfryzacją liczba miejsc rośnie, a nie maleje. Chodzi o to, by nowe miejsca pracy, które się tworzą, aby to było dobre miejsca pracy - przyznał prof. Łukasz Arendt z Uniwersytetu Łódzkiego. Unia Europejska kształtuje transformację cyfrową poprzez kompleksowe strategie, legislację oraz wsparcie finansowe, które mają na celu rozwój technologii cyfrowych, zwiększenie innowacyjności i poprawę jakości życia obywateli. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tym z ekspertami ds. UE i nie mogło zabraknąć pytań o kształtowanie rynku pracy przez cyfryzację UE. Według prof. Arendta nie powinniśmy obawiać się bezrobocia, ponieważ celem Brukseli jest ochrona dotychczasowych pracowników, ale też stworzenie nowych miejsc pracy. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.