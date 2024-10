Cyfryzacja Polski. "Wszystko można załatwić, a kiedyś kolejki od 8 do 14"

- Zauważam zmianę. W internecie jest łatwiejszy dostęp np. do urzędów, można ominąć kolejki, jest to duże ułatwienie – przyznała mieszkanka Białegostoku. Dzięki funduszom europejskim w Polsce postępuje rozwój cyfryzacji, co przekłada się na wygodę załatwiania wielu spraw online. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, czy polska cyfryzacja rozwija się w dobrym kierunku i czy rzeczywiście to spore ułatwienie. – No pewnie, że tak, wszystko załatwiam online i sprawy urzędowe i bankowe, szkołę, przedszkole, no wszystko – wyliczała na ulicy kobieta. - Ja sam zajmuję się handlem internetowym, więc działam w tej branży i myślę, że to idzie w dobrą stronę, również sprawy skarbowe czy z urzędem miasta – stwierdził mężczyzna. - I urzędy są teraz cyfrowe, zakupy możemy robić, wszystko teraz praktycznie można załatwić bez wychodzenia z domu. Elektroniczne dokumenty również są ułatwieniem – odpowiedziała kolejna białostoczanka. A jak było kiedyś? – Stało się w kolejkach od 8 do 14 – przyznał mężczyzna. Sprawdź, jakie inne wspomnienia towarzyszą naszym rozmówcom. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.