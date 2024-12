Cyfrowa transformacja UE. Szanse i zagrożenia dla Polski

- Wszyscy zauważamy, że cyfryzacja wpływa na wszystkie aspekty naszego życia i UE oraz instytucje unijne starają się pomóc państwom członkowskim, obywatelom i firmom, by ten proces przebiegał sprawie. Zachęcają nas, byśmy też korzystali chętniej z tej technologii. Dlatego, że nie ma wątpliwości, że technologie cyfrowe to jest przyszłość i bez tego nie będziemy liderem gospodarczym czy nie rozwiążemy problemów społecznych. Transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem działań UE - mówił prof. Łukasz Arendt z Uniwersytetu Łódzkiego.Cyfryzacja Unii Europejskiej to szeroki proces transformacji cyfrowej, obejmujący działania mające na celu rozwój technologii, digitalizację gospodarek państw członkowskich oraz budowę nowoczesnej infrastruktury cyfrowej w całej Wspólnocie. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tym z ekspertami ds. UE. Zdaniem prof. Arendta ten proces to szansa dla Polski na dalszy rozwój technologiczny. W studiu poruszone zostały też zagrożenia i wyzwania, które wynikają z cyfryzacji UE dla Warszawy. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.