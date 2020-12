Cyberpunk 2077. CD Projekt chce oddać pieniądze graczom

Cyberpunk 2077. Najbardziej wyczekiwana gra w roku i rozczarowanie

I w końcu jest. Oficjalna premiera miała miejsce 10 grudnia i od tego czasu "Cyberpunk 2077" zebrał już sporo nieprzychylnych recenzji . Chodzi o wersje na konsole starszej generacji, PlayStation 4 i Xbox One. Gra w tym przypadku nie jest do końca dopracowana.

Twórcy przepraszają za "Cyberpunka 2077"

"W pierwszej kolejności chcemy przeprosić Was za to, że przed premierą nie zaprezentowaliśmy rozgrywki z Cyberpunka 2077 na konsolach poprzedniej generacji, co utrudniło Wam podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu. Wiemy, że powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi na dopracowanie naszej gry na PlayStation 4 i Xbox One" - napisali w liście do graczy.