"Cyberpunk 2077" na PC. Sprawdź, czy możesz zagrać

Cyberpunk 2077. Jakie są wymagania sprzętowe dla najnowszej produkcji CD Projekt?

To minimum, które sprzęt musi spełnić, by gracz mógł uruchomić "Cyberpunk 2077" na PC. Zaleca się jednak, by te parametry były nieco lepsze. Wtedy gra będzie działała po prostu lepiej. Warto mieć zainstalowany system operacyjny Windows 10. Do tego mieć procesor Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G, a także 12 GB RAM pamięci. Zaleca się też kartę graficzną GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super lub Radeon RX 590 i dysk SSD.