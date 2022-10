Cyberataki na lotniska w USA. Podejrzani hakerzy z Rosji

Amerykańskie władze poinformowały, że celem ataku nie były systemy, które są odpowiedzialne za kontrolę ruchu lotniczego, wewnętrzną komunikację, koordynację linii lotniczych czy bezpieczeństwo transportu. Doszło za to do niewielkich zakłóceń tzw. denial-of-service, które doprowadziły do przeciążenia serwerów i niedostępności stron internetowych.