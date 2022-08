Ćwiczenia artyleryjskie Tajwanu. Zdecydowana reakcja na zagrożenie ze strony Chin

Tajwan zorganizował we wtorek ćwiczenia artyleryjskie na południowo-wschodnim wybrzeżu w związku z zagrożeniem ze strony Chin. Manewry w hrabstwie Pingtung były wykorzystywany do testowania gotowości bojowej w odpowiedzi na ostatnie ćwiczenia chińskiej amunicji wokół Tajwanu. Generał dywizji Lou Woei-jye, rzecznik tajwańskiego dowództwa 8. Armii, powiedział, że armia musi być przygotowana do radzenia sobie z chińską agresją. Pekin poinformował w poniedziałek, że przedłuża manewry wojskowe wokół Tajwanu, które zakłóciły ruch żeglugowy i lotniczy i znacząco podniosły obawy dotyczące potencjalnego konfliktu w regionie kluczowym dla światowego handlu.

