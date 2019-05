Ćwiczenia antyterrorystyczne w polskich szkołach? Tego chce Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak apeluje, aby jak najszybciej wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Zajęcia z tego zakresu miałyby się odbywać na początku każdego roku szkolnego.

- Jako rzecznik praw dziecka mam stać na straży praw dziecka do życia, do zdrowia i bezpieczeństwa. W związku z tym mam postulat do rządzących, do ministerstw, do wszystkich, którym na sercu leży bezpieczeństwo dzieci, aby program bezpieczeństwa antyterrorystycznego był wprowadzony jak najszybciej. Wiemy, że jest narodowy program prowadzony od 2015 r., ale jego skutki są dosyć znikome, ponieważ były to szkolenia często dosyć teoretyczne - powiedział rzecznik na konferencji przed Szkołą Podstawową nr 1 w Brześciu Kujawskim, gdzie w poniedziałek doszło do ataku z użyciem broni i środków wybuchowych.