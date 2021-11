"Cwana ustawa". Tusk wprost o pomyśle PiS

W Sejmie pojawił się kontrowersyjny projekt posłów PiS, którzy chcą wprowadzenia możliwości weryfikowania przez pracodawcę, czy jego pracownik jest zaszczepiony. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Donald Tusk skomentował nowe przepisy. - To jest bardzo cwany pomysł, bo nawet rząd nie wniósł tego projektu, tylko wysługuje się grupą posłów, ponieważ nie chce wziąć odpowiedzialności za to, za co bierze każdy przyzwoity rząd w Europie - podkreślił lider PO. Zdaniem byłego premiera ciężkie decyzje to właśnie "ciężar władzy". - Wygrywam wybory, rządzę, więc podejmuję trudne decyzje, a nie zrzucam na redaktora Wirtualnej Polski, czy szefa partii opozycyjnej - dodał Donald Tusk. - Ja oczekuję decyzji od tych, którzy biorą za to pieniądze. Władza nie polega na tym, że korzystam z przywilejów, a nie podejmuję tego, co jest trudne i przykre - zaznaczył polityk.