Cudem przeżyły wybuch, są w szpitalu. Mama dziewczynek zabrała głos

- Na ten moment z córkami jesteśmy w szpitalu, więc jesteśmy zaopiekowane lokalowo. Wiemy, że mają być pokoje czy mieszkania zapewnione przez miasto. W tym momencie sytuacja jest opanowana na tyle, ile się da. Ale za miesiąc, dwa lub trzy na pewno przyda się pomoc. Nie wiemy, co uda się odzyskać z mieszkania. Nie było tam ognia, więc dużo rzeczy zostało, ale budynek jest do rozbiórki i nie wiemy, co uda się z gruzów odzyskać - kontynuuje.