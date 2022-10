Cud w Konstancinie? "Hostię zbadają specjaliści"

- Propagowanie pewnej hipotezy przed wyjaśnieniem zjawiska, ze stosowaniem języka warunkowego: "gdyby to była prawda", "jeśli cud się potwierdzi", to zachowanie teologicznie i duszpastersko nieodpowiedzialne. Pamiętajmy, że największy cud eucharystyczny to według wiary katolickiej każda msza święta, podczas której chleb staje się Ciałem Chrystusa - zastrzegł duchowny.