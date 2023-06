Cristina z Angoli ma ogromnego guza. Pomogą jej polscy lekarze

Dwa lata temu dziewczynka przewróciła się, co doprowadziło do urazu żuchwy. Zaczęła rosnąć na niej narośl. Początkowo myślano, że utworzył się ropień. Bliscy Cristiny zwrócili się o pomoc do szamana, który był jedynym człowiekiem na miejscu, mogącym udzielić pomoc. Guz jednak wciąż rósł, aż pojawił się poważny problem związany z krwawieniem. Z powodu utraty krwi 15-letnia dziewczynka zaczęła cierpieć na anemię, dlatego zanim trafi do Polski, musi pojechać do Ruandy, gdzie zostanie odżywiona i wzmocniona.