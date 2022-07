COVID-22 w Hiszpanii? "Wariant Omikron przyspieszył"

Hiszpania mierzy się ze wzrostem zakażeń koronawirusem. - Pojawiają się nowe warianty, które wskazują na znaczącą ewolucję wirusa. Zwłaszcza wariant Omikron przyspieszył - przyznała w programie Newsroom Wirtualnej Polski prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. Jak dodała, są to wciąż warianty tej samej choroby. - Nie słyszałam o żadnej nowej odmianie COVID-22 - powiedziała. Skomentowała w ten sposób słowa Antonio Zapatero, regionalnego wiceministra ds. zdrowia w Madrycie. Stwierdził on, że wirus, który odpowiada obecnie za zachorowania w Hiszpanii bardzo różni się od oryginalnego. - To inna choroba, więc możemy mówić o COVID-22 - powiedział w rozmowie z "Redaccion Medica”. Zdaniem profesor Szuster-Ciesielskiej koronawirus stanie się wirusem endemicznym, jednak na to potrzeba jeszcze wielu lat. - Możemy pomóc temu wirusowi przejść w stan endemii - dodała, wskazując na konieczność szczepień. - Nie da się ciągle żyć i pracować pod presją koronawirusa, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że takie zagrożenie występuje i przyjąć go jako codzienność - przyznała prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.