COVID-19 znowu groźny. "Rząd przestał refundować testy"

- Plusem tej fali jest to, że mamy dużo mniej osób hospitalizowanych i zdecydowanie spadła liczba śmiertelnych przypadków. Widać po statystykach, że ta pandemia zmieniła nieco swój charakter. Ona jest mniej zjadliwa, choć bardziej powszechna - stwierdziła Paulina Hennig-Kloska w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka Polski 2050 była pytana o rozwiązania, które zaproponowałaby rządzącym w związku z powrotem pandemii COVID-19. - To o czym, my mówimy, że trzeba zrobić, to przywrócenie testów. Nie mówimy o odbudowie może sieci, ale o dostępności. Rząd przestał refundować testy i dzisiaj większość z nas, robi je sobie na własny koszt, więc część z testowania rezygnuje - wskazała, dodając, że "wciąż wiele osób zmaga się z pocovidowymi problemami zdrowotnymi, a rząd w zasadzie zamknął program rehabilitacji pocovidowej".