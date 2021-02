Covid-19. Wojciech Andrusiewicz o szczepionkach AstraZeneki: to woła o pomstę do nieba

Premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy napisali list do szefa Rady Europejskiej Charles Michela, w którym apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE. - Premier występuje w imieniu całego rządu i w imieniu całego kraju. Rzeczywiście ze szczepionkami mamy problem. Obserwujemy kolejne opóźnienia w transzach dostaw AstraZeneki. To, co się dzieje po stronie tej firmy, woła o pomstę do nieba - komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w programie "Tłit".

