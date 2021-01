COVID-19. Indonezja zacznie szczepienia od młodych

Pierwszą dawkę szczepionki w Indonezji przyjął już prezydent kraju - Joko Widodo. Jest to zarazem jedyny kraj oprócz Chin, który do zaszczepienia swojej populacji wykorzysta chiński preparat opracowany przez Sinovac Biotech.

To nie jedyna różnica w stosunku do innych państw. Cały świat przyjął jednolitą strategię szczepień , polegającą na podawaniu szczepionki w pierwszej kolejności osobom pracującym w ochronie zdrowia, a potem najstarszym członkom społeczeństwa oraz tym, u których występują przewlekłe choroby współistniejące. Młodzi i zdrowi mają być szczepieni na samym końcu.

Indonezja ma odrębną strategię szczepień

Prof. Amin Soebandrio, autor strategii „młodzi pierwsi”, w rozmowie z BBC wyjaśnił, że jej zaletą jest to, że w pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby, które najczęściej rozprzestrzeniają wirusa. To młode osoby wychodzą z domu do pracy i mają w ciągu dnia bezpośredni kontakt w wieloma innymi ludźmi.