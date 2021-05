COVID-19. Feta w Zakopanem. Ekspert: Gorzej będzie w szkołach

Co o zachowaniu Polaków mówią lekarze? Czy przez takie zachowanie przybędzie zakażeń, a tym samym plan luzowanie obostrzeń zostanie spowolniony? Zapytaliśmy o to dr. Pawła Grzesiowskiego.

Wielka feta w Zakopanem. Turyści znów imprezują, a policja nie reaguje. "Do domu!"

Bardziej niebezpiecznie będzie w szkołach

- Nie pochwalam tych zachowań, ale obiektywnie, nie spodziewam się, aby tego rodzaju zgromadzenia, jak to na Krupówkach, mogły spowodować kolejną falę zakażeń. Te zgromadzenia odbywają się wbrew obwiązującym przepisom, są naganne bo zachęcają do łamania obostrzeń, ale jednak odbywały się na świeżym powietrzu. Przykłady manifestacji i zgromadzeń w USA czy z Polski pokazały, że w takich warunkach wirus słabo się rozprzestrzenia. Co nie oznacza, że w tłumie nie trzeba nosić maseczek i zachowywać dystansu - to jest najważniejsze walce z wirusem – komentuje dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarzy ds. walki z COVID-19.