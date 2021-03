COVID-19 dopada urzędników skarbówki. Chorują po kontrolach w terenie

Resort zapewnia, że w tym konkretnym przypadku pozytywny wynik odnotowano u dwóch kontrolerów na 10-ciu pracujących w dziale kontroli. "Należy zaznaczyć, że do zakażeń może dochodzić w różnych sytuacjach, również po godzinach pracy. Zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że do zakażeń doszło w urzędzie czy podczas wykonywania zadań służbowych w terenie" – napisało biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Pracownicy skarbówki swoje żale wylewają w internecie. Opisują sytuację działów Urzędów Skarbowych zdziesiątkowanych przez koronawirusa. "U nas nikt nic nie mówi. Wszystko pod dywan. A w pracy 40 % załogi, reszta na covidzie" – pisze Facebook-owym forum skarbowców Pani Beata. "Nasze zdrowie i bezpieczeństwo w pracy mało kogo interesuje. To, że na salę obsługi wpuszcza się po kilka osób, nie znaczy że jest bezpiecznie. Wszyscy powinni mieć płatne 100% za covida. A jeśli ktoś jest w izolacji, to praca zdalna w tym czasie, to chwyt poniżej pasa" – uważa osoba podpisująca się jako Aneta. Pan Przemek dodaje: "Ja się zaraziłem w robocie, zresztą cały dział wybiło i co? Mają to w nosie".