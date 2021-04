COVID-19. Dantejskie sceny na Stadionie Narodowym. Rzecznik ministerstwa zdrowia komentuje

We wtorek w punkcie szczepień w Szpitalu Narodowym doszło do większej niż zwykle kolejki do szczepień. Na swoją kolej trzeba czekać nawet kilkadziesiąt minut. Tłum nie przestrzegał dystansu. Sprawę komentował w programie "Tłit" rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Nie wiem, jak chaos na Stadionie Narodowym ma przekładać się na chaos ogólnopolski. Dla mnie to nie jest jeden do jednego. Polska jest oceniana jako kraj, który najszerzej i najbardziej optymalnie szczepi w Europie. Nie przekładałbym jednego dnia z problemami na Stadionie na cały kraj - powiedział Andrusiewicz.

