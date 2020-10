COVID-19. Arcybiskup Stanisław Gądecki zakażony. Rzecznik episkopatu zabrał głos

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik episkopatu ks. Leszek Gęsiak. - Ja byłem na tej konferencji i nie widziałem paradujących bez maseczek biskupów, poza sytuacjami, gdy mieli do tego prawo - powiedział duchowny, goszcząc w RMF FM.

Koronawirus a obowiązek noszenia maseczek przez księży. "Wszystkich obowiązują te same zasady"

- Wszystkich obowiązują te same zasady i tu nie ma żadnych ulg dla księży biskupów. Natomiast musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem księża biskupi, którzy celebrują liturgię, nie mają obowiązku noszenia maseczek - podkreślił ks. Gęsiak, dodając, że wielu biskupów przestrzegało obostrzeń, "ale im nikt nie chciał zrobić zdjęcia".

Ks. Gęsiak zapytany o to, czy KEP planuje ogólnopolskie obostrzenia dotyczące 1 listopada i wizyt na cmentarzu podkreślił, że episkopat nie ma do tego prawa. - Każdy biskup ogłasza dyspensę na terenie swojej diecezji, to nie jest tak, że episkopat może podjąć decyzję, która będzie obowiązywała w całej Polsce. Nie może, bo nie ma takiego prawa - powiedział.