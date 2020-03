Coronavirus in Polen. Infektionskrankenhäuser in den jeweiligen Woiwodschaften [LISTE]

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Województwo mazowieckie

• Ostrołęka, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A

• Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1

• Siedlce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15

• Kozienice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10

• Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

• Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37

• Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128

• Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19

• Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A Województwo dolnośląskie

• Wałbrzych, Specjalistyczny szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4

• Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Chałubińskiego 2-2A Województwo kujawsko-pomorskie

• Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12

• Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/4a

• Świecie, NZOZ „Nowy Szpital Sp. Z o.o.” Prowadzony przez Nowy Szpital Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 126 Województwo lubelskie

• Biłgoraj, Arion Szpitale Sp. Z o.o., ul. Pojaska 5

• Lublin, Samodzielny Nr.1, ul. Staszica 16

• Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Mieczysława Biernackiego 9

• Chełm, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Szpitalna 53b/Paw.B

• Łuków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

• Tomaszów Lubelski, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1

• Biała Podlaska, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Terebelska 57-65 Województwo lubuskie

• Zielona Góra, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. Z o.o., ul. Zyty 26 Województwo łódzkie

• Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36

• Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123

• Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35

• Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego, Oddział Chorób Zakaźnych I Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii UM, Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych I Pasożytniczych dla dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM w Łodzi, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny I Chorób Wątroby, ul. Kniaziewicza 1/5 Województwo małopolskie

• Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66

• Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej, ul. Prądnicka 80

• Olkusz, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. Z o.o., ul. 1000-Lecia 13

• Myślenice, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2

• Tarnów, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13

• Wielogłowy, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Dąbrowa 1

• Miechów, Szpital Św. Anny, ul. Szpitalna 3

• Dąbrowa Tarnowska, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1

• Proszowice, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13 Województwo opolskie

• Opole, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. Z o.o., ul. Kośnego 53

• Nysa, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 23 Województwo podkarpackie

• Jarosław, Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70

• Sanok, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26

• Mielec, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22

• Jasło, Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22

• Przemyśl, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, ul. Rogozińskiego 30

• Dębica, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91 Województwo podlaskie

• Augustów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12

• Bielsk Podlaski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowskiego 1

• Hajnówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

• Grajewo, Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34

• Suwałki, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60

• Białystok, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17

• Białystok, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14 Województwo pomorskie

• Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B

• Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18 Województwo śląskie

• Zawiercie, Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 14

• Bytom, Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49

• Chorzów, Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10

• Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P., ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7

• Cieszyn, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4 Województwo świętokrzyskie

• Kielce, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7, Oddział Zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45

• Busko-Zdrój, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67

• Kielce, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 25 Województwo warmińsko-mazurskie

• Giżycko, „Szpital Giżycki” Sp. z o. o., ul. Warszawska 41

• Pisz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Sienkiewicza 2

• Elbląg, Szpital miejski św. Jana Pawła, ul. Żeromskiego 22

• Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A Województwo wielkopolskie

• Poznań, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58

• Poznań, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33

• Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45

• Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7 Województwo zachodniopomorskie

• Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44

• Koszalin, Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Chałubińskiego 7 Poniżej lista jednoimiennych szpitali zakaźnych, stan na 20.03.2020: Województwo dolnośląskie

• 1) Wrocław, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5 Województwo kujawsko-pomorskie

• 2) Grudziądz, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17

• 3) Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 Województwo lubelskie

• 4) Puławy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Józefa Bema 1 Województwo lubuskie

• 5) Gorzów Wielkopolski Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp, ul. Walczaka 42 Województwo łódzkie

6) Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35 Województwo małopolskie

7) Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2 Województwo mazowieckie

8) Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137 Województwo opolskie

9) Kędzierzyn-Koźle, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Doktora Judyma 4 Województwo podkarpackie

10) Łańcut, Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 5 Województwo podlaskie

11) Białystok, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama - Kościałowskiego, ul. Fabryczna 27,

12) Łomża, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 Województwo pomorskie

13) Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z przychodnią SPZOZ, ul. Polanki 117 Województwo śląskie

14) Tychy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez, ul. Edukacji 102

15) Racibórz, Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3 Województwo świętokrzyskie

16) Starachowice, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70

Województwo warmińsko-mazurskie

17) Ostróda, Szpital w Ostródzie S.A, ul. Władysława Jagiełły 1 Województwo wielkopolskie

18) Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 Województwo zachodniopomorskie

