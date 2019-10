Córka Zbigniewa Ćwiąkalskiego odpowiada Janowi Śpiewakowi: wie, że mówi nieprawdę

Jan Śpiewak, mimo skazującego wyroku sądu I instancji nadal rzuca oskarżenia pod adresem mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Kobieta postanowiła się do nich odnieść. - Liczę na to, że pan Śpiewak przemyśli swoje postępowanie - twierdzi.

Mówił o tym, że przez trzy lata nie zrobiła nic, by ustalić tożsamość człowieka, którego reprezentowała. W tym czasie w kamienicy miano podnieść czynsz. Miało też dojść w niej do "czterech przedwczesnych zgonów".

W środę do zarzutów Śpiewaka odniosła się mecenas Bogumiła Górnikowska. - To co rzekomo udowodnił pan Śpiewak jest absolutną bzdurą - stwierdziła w rozmowie z onet.pl, odpierając wszelkie przedstawione przez aktywistę zarzuty.