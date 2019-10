"Dzika reprywatyzacja". Jan Śpiewak skazany. Zapowiedział apelację

"Mogę zostać bankrutem" - napisał Jan Śpiewak w mediach społecznościowych. Sąd skazał go na karę 5 tys. zł grzywny, jego przeprosiny mają być widocznie na stronie głównej jednego z portali przez dwa tygodnie. Wyceniono to na 221 tys. zł. Wszystko przez jego wypowiedzi dotyczące reprywatyzacji.

"Chyba będę musiał uciekać z Polski" - napisał w mediach społecznościowych Jan Śpiewak. Wszystko zależy od tego, jaki wyrok wyda sąd apelacyjny, do którego zamierza zwrócić się działacz społeczny. Sąd pierwszej instancji zdecydował bowiem o skazaniu Śpiewaka.

Ma zapłacić 225 tysięcy kary (5 tys. grzywna, na 221 tys. zł wyceniono publikację przeprosin przez dwa tygodnie na jednym z portali). Za to, jak twierdzi Śpiewak, że "śmiał uznać, że jeśli adwokat Paweł Szaniawski kupuje roszczenia i przejmuje kamienice, to jest to dzika reprywatyzacja".