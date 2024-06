"Córka ma wybite zęby". Kobieta uwierzyła i straciła majątek

- Kobieta zapytała, czy to jest oszustwo. Na to rozmówczyni powiedziała, że "jak rozmowa ma tak wyglądać, to nie poprowadzi sprawy". Oszustka zażądała od 81-latki wpłaty kwoty 160 tys. zł, jako kaucji, która pozwoli jej córce uniknąć więzienia. Ofiara miała tylko 55 tys. zł, które odebrał "kurier z sądu". 81-latka zadzwoniła do córki dopiero po przekazaniu pieniędzy.