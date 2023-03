Coraz ostrzejszy konflikt u narodowców. Oskarżenia o "włamanie" i "bandyterkę"

Do informacji o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego niektórych członków Zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" odnieśli wykluczeni członkowie zarządu: Bartosz Malewski, Witold Tumanowicz, Marcin Białasek, Mateusz Marzoch, Michał Melon i Jerzy Wasiukiewicz. Ich zdaniem decyzja ta "to jawny akt politycznej bandyterki Zbigniewa Ziobry i jego ingerencji w sprawy Stowarzyszenia oraz próba ochrony Roberta Bąkiewicza". Zapowiedzieli złożenie skargi do sądu rejonowego na opisywane orzeczenie sądu.