Coraz mniej niebezpiecznych islamistów w Niemczech

Spada liczba potencjalnie niebezpiecznych islamistów w Niemczech. Na listach organów ścigania jest obecnie ponad 600 takich osób.

We wrześniu niemieckie organy ścigania miały na swoich listach 688 potencjalnie niebezpiecznych islamistów - poinformowało w środę MSW Niemiec, w odpowiedzi na pytanie Zielonych. Jeszcze w marcu było ich 748.

- Spośród 688 osób uważanych za potencjalnie niebezpieczne, 108 to islamiści, co do których służby mają informacje, że powróciły ze stref konfliktu na terenie Syrii i Iraku - oświadczyło ministerstwo.