Coraz mniej czasu na udział w spisie powszechnym. Za odmowę grożą wysokie kary

Na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 mamy już coraz mniej czasu. Wraz z upływem września stracimy możliwość na spisanie się, a co za tym idzie – na uniknięcie wysokiej kary finansowej. By dokonać spisu możemy skorzystać z opcji internetowej lub dzwoniąc na infolinię czy też zrobić to za pośrednictwem rachmistrza. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).