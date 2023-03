Co zrobi Izrael? Arabowie postawili twardy warunek Amerykanom

Rijad domaga się od Białego Domu pomocy w rozwoju programu nuklearnego, gwarancji bezpieczeństwa, a także zniesienia ograniczeń ws. sprzedaży amerykańskiej broni w zamian za normalizację stosunków z Izraelem. "Jeśli dojdzie do porozumienia, doprowadzi to do poważnych zmian politycznych na Bliskim Wschodzie" - informuje "The New York Times".