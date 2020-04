WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wakacje + 2 koronawirusCovid-19 27-04-2020 (17:03) Co z wakacjami? Minister edukacji narodowej nie pozostawia złudzeń Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zabrał głos na temat nadchodzących wakacji w Polsce. Zdaniem szefa resortu, wypoczynek w... Rozwiń Panie Ministrze ja zmienię tematy … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze ja zmienię tematy wakacje Czy wy macie już jakieś wytyczne dotyczące tego jak wakacje powinny wyglądać czy dzieci będą mogły pojechać na kolonie czy będą zorganizowane półkolonie w szkole dokładnie ma wyglądać dziś posiłkując się opinie o Ministra Zdrowia mamy wątpliwości czy taki zorganizowany wypoczynek będzie się mógł odbywać wyobrażam sobie że spokojnie będą mogły się odbyć jakieś zajęcia i nie tylko wyjazdy rodzinne bądź pakiet prywatne natomiast minister zdrowia na dziś wyraźnie wskazuje że nie wyobraża sobie zorganizowany hak holowniczy obozów w te wakacje raczej więc takich zorganizowanych form wypoczynku nie będzie opatrzona przynajmniej na dzisiaj wydaje nawet dla klas 1-3 I w przedszkolach Ale jaka jest różnica między dziećmi to us-13 a tymi dziećmi z trasę do prosta i banalna albo rodzic musi wziąć urlop i z nimi zostać albo może jednak zostawić bo są na przykład starsza i na tyle samodzielne że mogą zostać ze mną tak ale to pan zakłada że każde dziecko z klas 1-3 albo wychowania przedszkolnego wyjeżdżał na wakacje w poprzednich latach A z którą mamy to tak oczywiście nie było natomiast trzeba pamiętać też o tych normach bezpieczeństwa pytali państwo o tym jak wyobrażam sobie egzamin znaczy powrót nawet Opiekuńczy w szkole Jakie to państwo żądali ode mnie żebym wskazał jak te normy bezpieczeństwa będą realizowane te same pytania można by zadać jeśli chodzi o wypoczynek taki zorga tam trzeba pamiętać że często ze względu na koszty dzieci na takich Kolonia chciał bo za przebywają w salach wieloosobowych No i wówczas zachowanie tych norm sanitarnych byłoby bardzo trudna i z tego powodu jak sądzę minister Szumowski raczej wyraża opinie negatywne jeśli chodzi o możliwość stara się go przekonać do zmiany tej opinii lampa stara się go przekonać do zmiany opinii porozmawiamy natomiast trudno mi też znaleźć argumenty przeciwne takie opinii Ministra Zdrowia jeżeli państwo nie mają to proszę chętnie posłucham i przekażę