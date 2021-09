Co z Turowem? Piotr Zgorzelski: rząd Morawieckiego leży na łopatkach

Trwa pat ws. kopali Turów. Polsko-czeskie rozmowy w tej kwestii zostały przerwane w środku nocy. Mają być kontynuowane w czwartek. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska). - Rząd Morawieckiego leży na łopatkach. Nie leżał do momentu kiedy nie zostało orzeczone to zabezpieczenie (20 września TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni - przyp. red.). Wtedy była przestrzeń, żeby to robić. Teraz kiedy rząd Morawieckiego leży na łopatkach, a na klatce piersiowej Czesi trzymają mu nogę, rząd krzyczy, że Czesi są niedobrzy. Czesi umieją grać. Rozegrali to koncertowo. Mówię to z przykrością. Jest mi przykro, że mój rząd tak głupio dał się podprowadzić - powiedział Zgorzelski.