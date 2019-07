Co z symbolami narodowymi? Ministerstwo wstrzymuje prace

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymuje prace nad ustawą o symbolach narodowych - donosi "Rzeczpospolita". Resort ma wrócić do procedowania dopiero po jesiennych wyborach.

Jednak - jak podaje we wtorek "Rzeczpospolita - resort wstrzymał prace nad nowelizacją ustawy. Ministerstwo na początku lipca miało rozesłać maile do kilku instytucji związanych z symobliką państwową, w tym Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Informuje w nim, że pomimo tego iż nowelizacja jest gotowa, to potrzeba jeszcze konsultacji społecznych. Te opinie, według MKNiD, poszłyby na marne, ponieważ "do końca kadencji zostało zbyt mało czasu, by ustawę uchwalił Sejm".