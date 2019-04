Nowe barwy polskiej flagi. Z dotychczasowymi jest problem

Ministerstwo Kultury zamierza ustanowić karmazyn jako oficjalny odcień barw polskiej flagi i tarczy herbowej orła. Dotychczas wykorzystywano wariant przypominający cynober. Wszystko przez ustawę z 1980 r., która nie odpowiada obecnym czasom.

Wynika to z ustawy z 1980 r. Właśnie taki kolor widnieje w podanej tabelce ze współrzędnymi barw, w rzadko stosowanym dziś systemie CIELUV1, który jest trudny do przełożenia na stosowane w obecnych czasach przestrzenie barwne. Przez to biel przypomina szarość, a czerwień karmazyn. Problemu nie rozwiązują programy do konwersji, które nie są w stanie tego precyzyjnie odwzorować.