Co z rządowym programem mieszkaniowym? Jasne stanowisko

Rząd chce budować mieszkania

Rząd chce także budować mieszkania społeczne. - Proponujemy zwiększenie limitów na takie inwestycje do ok. 48 mld zł do 2030 r. Mieszkania społeczne są elementem polityki społecznej. Chodzi o wsparcie rodzin, które nie są w stanie kupić mieszkania, bo nie mają zdolności kredytowej, nawet na preferencyjny kredyt. Decydujące jest kryterium dochodowe. Najtaniej można wynająć mieszkanie komunalne - kryterium dochodowe ustalają gminy. W całej Polsce w kolejce po lokal komunalny czeka ok. 123 tys. rodzin - mówi.