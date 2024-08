Bez konkretnych decyzji, ale w dobrej atmosferze. Znamy kulisy spotkania liderów

Liderzy - jak twierdzi jeden z naszych rozmówców - ustalili "system dochodzenia do budżetu". - I sposób, w jaki liderzy dogadają się, by budżet został poparty przez wszystkich bez wyjątku. Ustalono również terminy sejmowe i harmonogram prac nad budżetem - słyszymy.

Wedle naszych informacji terminy kolejnych spotkań są ustalane. Tusk, Hołownia, Czarzasty i Kosiniak-Kamysz po sezonie wakacyjnym mają spotykać się znacznie częściej . To w tym gronie - a nie w "radzie koalicji", o której wspominał marszałek Sejmu - będą zapadać najważniejsze decyzje. I to już wkrótce.

Dla ministra kluczowe jest uchwalenie ustawy budżetowej na 2025 rok, nad którą prace finalizuje resort finansów. W przyszłym tygodniu projekt ma stanąć na rządzie, a następnie - najpóźniej do końca września - musi trafić do Sejmu.

- To fundamentalna ustawa, do tego pierwsza, za którą w całości odpowiadamy, bo budżet na 2024 rok to w dużej mierze niestety scheda po PiS. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś koalicyjne komplikacje przy jej procedowaniu, dlatego trzeba to przedyskutować - zwróciła uwagę osoba z koalicji rządzącej w rozmowie z Money.pl.