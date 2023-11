Co z referendum ws. aborcji? Szymon Hołownia zdradził ustalenia

Jednocześnie przyznał, że jeżeli Lewica złoży projekt w sprawie liberalizacji aborcji do 12. tyg., to w Trzeciej Drodze będą osoby, które go poprą. - My umówiliśmy się, że w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny. Ja będę głosował przeciwko tej ustawie, ale są posłanki, które takie rozwiązanie poprą. Wtedy zdecyduje sala sejmowa - zaznaczył.