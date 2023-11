Kobiety rozczarowane umową koalicyjną. Posłanki Lewicy Razem o liderach: Zrobili krok wstecz

Lewica Razem zawiedziona, ale "nie będzie przeszkadzać"

- Przede wszystkim jako kobieta czuję się zawiedziona. Uważam, że to właśnie kobiety swoimi głosami doprowadziły do zmiany rządu i pokazały wielką determinację, doprowadzając do rekordowej frekwencji. Dlatego kobiety zasługują na to, by ich prawa nie były traktowane jako coś drugorzędnego - mówi nam Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy Razem.