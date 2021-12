Co z przymusowymi szczepieniami dla nauczycieli? Wiceminister edukacji komentuje

Panie Ministrze A co ze szczepieniem nauczycieli dzisiaj minister z obowiązkowym szczepieniem nauczyciel dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie radia Zet powiedział że rozmowy w tej sprawie trwają między Ministrem edukacji przemysławem garnkiem trwają i na kim są etapie czy minister Adam Niedzielski o przekonał ministra czarnika do tego że szczepienia nauczycieli powinny być przymusowe Po pierwsze trzeba wyraźnie powiedzieć że nauczyciele to ta grupa zawodowa która już zaszczepią się w ogromnej większości z danych które mamy ponad 80% nauczycieli przyjęło już pewne dawki dobrze lody inne grupy zawodowe były szczepione se podobnym procencie Jeżeli doliczymy do tego jakąś a część nauczycieli Która z powodów zdrowotnych z powodu chorób które powinna tej szczepionki używać to mamy do czynienia z kilkoma może kilkunastoma procentami nauczycieli którzy mogliby jeszcze ewentualnie się zaszczepić pa Mister czarnych wie o tym że nie jest zwolennikiem przymusowych szczepienie wśród nauczycieli a raczej przekonywania pokazywania że szczepienia przynoszą korzyści samym nie tylko nauczycielem ale się zaszczepią jaki całemu społeczeństwu i tutaj jest z tego co wiem zdania nie zmieni Panie Ministrze jak latałem ma Ministerstwo chcę przekonywać nauczycieli do tego że szczepienia mogą być dla nich mocne czy przewidujecie jakieś być może Zachęty dla takich nauczycieli przede wszystkim pokazuje korzyści społeczne one dotyczą wszystkich grup zawodowych nie tylko na wiemy że i będzie większa grupa osób zaszczepionych tym większe szanse na zwalczanie epidemii i nie pojawienie się kolejnych fal apelujemy także do zdrowego rozsądku o tym że jest to także kwestia bezpieczeństwa najbliższych osób zaszczepiony Panie Ministrze co ze szczepieniami dzieci czy tutaj zamierzacie też wprowadzić jakieś dodatkowe akcje promocyjne w szkołach rodziców aby zachęcać do tego aby tych najmłodszych także szczepić Proszę pamiętać że w przypadku dzieci decyzje podejmują rodzice Ale to oni przede wszystkim muszą być się przekonanie widzimy pewną zależność gdy wzrasta liczba zachorowań to widać większą chęć szczepienia dzieci i młodzieży a podobno Zresztą tendencja była także wśród dorosłych wydaje się że to co się dzieje z zaszczepieniem dzieci i młodzieży jest odzwierciedleniem jak postaw osób dorosłych mamy tutaj ponad 40% osób zaszczepiony wśród dzieci i młodzieży jak mamy nadzieję że ta akcja będzie dalej je przynosiła efekty