Co z pigułką "dzień po"? Są opóźnienia w łatwiejszym dostępie

Kobiety nie będą mogły skorzystać z łatwiejszego dostępu do pigułki "dzień po" 1 maja, jak pierwotnie planowano. Nowe przepisy, choć formalnie wejdą w życie jutro, to skorzystać z łatwiejszego dostępu do antykoncepcji awaryjnej będzie można za około tydzień. Wszystko przez formalności, przez jakie muszą przejść farmaceuci.