Dramat w Jastrzębiu-Zdroju. Wnuczek zabił własną babcię?

Rodzina Krystiana nie ukrywa jednak, że mężczyzna miał problemy psychiczne. Był już z tego powodu w szpitalu. – Źle zrobili, że go wypuścili… On siedział w mieszkaniu w ciemnościach. Widać było, że coś z nim nie tak. Od trzech lat nie pracował... Wiele złego w życiu przeszedł. Wyszedł na ludzi, teraz wszystkie traumy z dzieciństwa dały o sobie znać. Pamiętam go jako całkiem innego człowieka – dodaje jego ciocia w rozmowie z "Faktem".