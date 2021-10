Co z pieniędzmi z Funduszu Medycznego? "To sprzeczne z ustawą"

Podczas wtorkowej wspólnej komisji rządu i samorządu Adasik miała zapewnić, że w listopadzie dojdzie do zmiany planu finansowego. Wcześniej resort zdrowia miałby się jednak zorientować, jakie potrzeby mają aktualnie szpitale pediatryczne. Jak wskazują dziennikarze "Wyborczej", oznacza to tylko tyle, że pieniądze te nie zostaną szybko wydane. W praktyce bowiem ogłoszenie o konkursie na inwestycje czy profilaktykę minister musi podać do wiadomości publicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem konkursu. Trudno sobie wyobrazić, że w ciągu kilku tygodni, które pozostaną do końca roku, zainteresowanym uda się złożyć oferty, a resortowi rozstrzygnąć konkurs i podzielić pieniądze.