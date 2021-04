Co z nowymi obostrzeniami? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie ma wątpliwości

Nowe obostrzenia, które rząd narzucił Polakom od 27 marca, wygasają już w najbliższą sobotę 9 kwietnia. Czy zostaną przedłużone? Głos w tej sprawie w programie WP "Tłit" zabrał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Dzisiaj o godzinie 10 zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tam minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi liczbę zakażeń oraz sytuację w szpitalach - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jak dodał, to na spotkaniu zapadnie decyzja ws. nowych obostrzeń. - Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj po RZZK będzie konferencja - powiedział. Andrusiewicz podkreślił jednak, że obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala na luzowanie restrykcji. - Na pewno nie ma pola do znoszenia żadnych obostrzeń. Jeżeli przyglądamy się temu, co dzieje się w polskich szpitalach, widzimy, że nie ma takiej możliwości - zaznaczył rzecznik.

