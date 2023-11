Co z liberalizacją aborcji? Padła konkretna data

Koalicja, która ma utworzyć przyszły rząd, zapowiedziała uchwałę ws. unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prawa antyaborcyjnego. Zapowiedź wzbudziła spore kontrowersje, co do legalności takiego kroku. - Zdajemy sobie sprawę z tych wątpliwości. Jesteśmy już na dobrej drodze do wypracowania jednego, wydaje się, bardzo dobrego i bezpiecznego rozwiązania prawnego, które będzie akceptowalne. Oczywiście w gronie koalicji, ale przede wszystkim akceptowalne dla środowisk prawniczych, dla obywateli. Będziemy to działali w duch i zgodnie z literą prawa - zapewnił poseł KO Arkadiusz Myrcha w programie "Tłit". Dodał, że prace nad rozwiązaniem potrwają "jeszcze kilka dni". Wyraził nadzieję, że projekt dotyczący aborcji będzie gotowy do najbliższego posiedzenia Sejmu, czyli do 21 listopada.

