Co z głosowaniem ws. funduszu odbudowy? Cezary Tomczyk jednoznacznie

- My w tej sprawy mówimy jasno. To, że funkcjonuje fundusz odbudowy, udało się zastopować rząd przed wetem, to jest m.in. sukces opozycji. W tej sprawie będziemy decydować na sali, jak zobaczę, jak wygląda konkretne głosowanie. Ale chcę powiedzieć jasno: jesteśmy absolutnie za funduszem odbudowy i rozwoju - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Pytany, czy nie lepiej byłoby zagłosować nie jak PiS, co stworzyłoby szansę na rozpad koalicji i duży kryzys w obozie władzy, odparł: - Z całym szacunkiem, ale większej bzdury nie słyszałem. Jeżeli pan uważa, że jakikolwiek odpowiedzialny poseł miałby głosować przeciwko 250 mld zł z UE w imię jakichś politycznych interesów, musiałby być po prostu wariatem. Pieniądze, które mają trafić do Polski, to pieniądze na walkę z kryzysem gospodarczym po epidemii. Nikt z nas nie będzie uczestniczył w żadnych gierkach.