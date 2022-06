Co z Eurowizją 2023? Jest oficjalnie oświadczenia ws. miejsca konkursu

Eurowizja 2023 nie odbędzie się w Ukrainie. Ostateczny komunikat

W oświadczeniu EBU przekazano także, że co najmniej 10 000 osób, w tym ekipy filmowe i dziennikarze, jest akredytowanych do pracy w Eurowizji. Co więcej, w imprezie uczestniczy co roku około 30 tysięcy fanów konkursu z całego świata.