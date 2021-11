Co z artykułem 4. NATO? "Mamy zapewnienie"

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że wspólnie z premierami Litwy i Łotwy rozważa uruchomienie artykułu 4. NATO. Mówi on, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron". Sprawę komentował w programie "Tłit" wiceszef MSZ Marcin Przydacz. - Na tym etapie my już te konsultacje przeprowadziliśmy. Trzy tygodnie temu sam byłem na Radzie Północnoatlantyckiej, podczas której dyskutowaliśmy z sojusznikami o tej sytuacji. Dwa dni temu ambasador Szatkowski ponowił te konsultacje, było twarde oświadczenie wszystkich 30 sojuszników - tłumaczył. - Artykuł 4. mówi o konsultacjach sojuszniczych. Właśnie je realizujemy. Na razie poza tym trybem. Ten tryb zostawiamy sobie na późniejsze ewentualne potrzeby. Mam nadzieje, że nie będzie konieczności - wskazał Przydacz. - Cały czas analizujemy sytuację. Jeśli będzie potrzeba, mamy zapewnienie sojusznicze, że możemy z tego artykułu skorzystać, ale w odpowiednim momencie. Polska nie eskaluje tego konfliktu, wiec powinniśmy dobierać odpowiednie narzędzia do rzeczywistości - podkreślił wiceminister.